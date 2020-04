POL-CUX: Doppelter PKW Diebstahl in Spaden ++++ Einbrüche und Diebstähle im Landkreis

Polizeiinspektion Cuxhaven

Schiffdorf-Spaden. In der Nacht zum Ostersonntag (12.04.2020) wurde im Schierholzweg in Spaden ein silberner Opel Vectra entwendet, welcher nicht abgeschlossen war. Dieses Fahrzeug wurde anschließend im Rahmen der Fahndung in der Nähe des Spadener Sees wieder aufgefunden. Aus diesem Fahrzeug war durch die bislang unbekannten Täter zuvor ein weiterer PKW-Schlüssel entwendet worden, welcher zu einer silbernen Daimler-Benz C-Klasse gehörte. In der Nacht zu Ostermontag wurde eben dieser Daimler-Benz ebenfalls entwendet. Einem Angehörigen des Geschädigten kam das entwendete Fahrzeug am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr im Bereich der Spadener Straße entgegen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Daimler-Benz im Bereich der Duttweiler Straße in Bremerhaven verunfallt aufgefunden werden. Personen befanden sich nicht mehr am Fahrzeug. Die Spurensuche und die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-9480) entgegen.

Loxstedt. In der Zeit vom 09.04. - 12.04.2020 drangen bislang unbekannte Täter in die DLRG Station am Stoteler See ein. Hierbei wurde augenscheinlich nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-948 0) zu wenden.

Hagen im Bremischen. Bereits am 08.04.2020 kam es zwischen 17:10 Uhr und 17:15 Uhr zu einem Schmuckdiebstahl in der Straße Amtsdamm. Eine männliche Person lenkte die im Garten arbeitende Hausbewohnerin in einem Gespräch derart ab, dass eine zweite Person das unverschlossene Wohnhaus unbemerkt betreten und den Schmuck entwenden konnte. Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706/948 0) zu wenden.

Cuxhaven. In der Zeit zwischen dem 10.04.2020, 08:00 Uhr, und dem 11.04.2020, 14:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Meyerstraße ein. Aus der Wohnung wurden nach bisherigem Kenntnisstand Bekleidungsgegenstände entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Täterschaft sowie zu auffälligen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-573 0) zu wenden.

