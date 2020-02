Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Eine 36-jährige Frankenthalerin befährt am 20.02.2020 gegen 13:15 Uhr die Elisabethstraße in Frankenthal. Ein 20-jähriger Mann aus Frankenthal befährt derweil die Schmiedgasse mit seinem E-Scooter. Im Kreuzungsbereich Elisabethstraße/Schmiedgasse missachtet der Fahrer des E-Scooters die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkws und kollidiert mit der Pkw-Front. Am Pkw entsteht geringer Sachschaden, der E-Scooter wird stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400,-EUR. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten fest, dass für den E-Scooter kein rechtlich vorgeschriebener Versicherungsschutz besteht. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

