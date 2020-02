Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus 18.02.2020, 19:00-22:00 Uhr

Römerberg (ots)

~In ein Einfamilienhaus in der Viehtriftstraße in Römerberg brachen am Mittwochabend unbekannte Täter ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Mittwoch im Zeitraum von ca. 19:00-22:00 Uhr auffällige Personen oder ortsfremde Fahrzeuge im Bereich der Viehtriftstraße bemerkt? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.~

