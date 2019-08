Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_ABC_1 - LZ1 - LG2 - Anhänger mit Öl losgerissen

großer Anhänger liegt im Graben

Heizöl gelagert

Leck geschlagen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Montagmittag den 05.08.2019 wurde um 12:28 Uhr per digitalem Meldeempfänger der Löschzug 1 Stadtmitte und die Löschgruppe 2 aus Langern der Freiwillige Feuerwehr Werne alarmiert. Das Stichwort auf dem Meldeempfänger lautete "TH_ABC_1 - Anhänger mit Öl losgerissen / Großer Anhänger liegt im Graben / Heizöl gelagert / Leck geschlagen". Der Unfallort lag circa 2,5 km zwischen der Cappenberger Straße und dem Kreisverkehr auf der Südkirchener Straße in Werne-Ehringhausen. Ein LKW der in Richtung Werne fuhr hatte seinen Anhänger aus bisher unbekannter Ursache verloren. Der Anhänger geriet in der leichten Linkskurve rechts von der Straße ab und kollidierte rechts im Straßengraben mit der Böschung. Dabei drehte sich der Anhänger um 180° Grad um die eigene Achse und blieb beschädigt im Graben liegen. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Werne erkundete die Lage und stimmte sich mit der zeitgleich eintreffenden Polizei ab. Glücklicherweise war kein Öl auf dem Anhänger verladen und keinerlei Leckage zu beklagen. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Im Anschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr konnte um 13Uhr beendet werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren insgesamt 21 Einsatzkräfte verteilt auf die Freiwillige Feuerwehr Werne, dem Rettungsdienst Werne, die Polizei. Dies war der dritte Einsatz an diesem Montag für die Freiwillige Feuerwehr Werne. Bereits um 06:36 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn in Richtung Bremen gerufen. Durch einen "Reifen-Platzer" verlor der Fahrer eines Wohnmobils die Kontrolle über sein Gefährt und kollidierte mit der linken Leitplanke. Danach schleuderte das Wohnmobil über die rechte Spur und es blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Seitenstreifen liegen. Glücklicherweise wurde keine der zwei Insassen dabei verletzt. Da keinerlei wassergefährdende Stoffe ausliefen, musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Es wurde die Einsatzstelle und der eingesetzte Rettungswagen gegen den fließenden Verkehr gesichert. Nachdem die Autobahnpolizei die Sicherung aufgebaut und übernommen hatte, konnte die Feuerwehr Werne die Einsatzstelle wieder verlassen. Direkt am Gerätehaus Stadtmitte angekommen, wurde der Löschzug erneut auf die Bundesautobahn 1 alarmiert. Ein "PKW Brand" auf dem Parkplatz Hasenkämpe an der BAB1 in Fahrtrichtung Bremen wurde gemeldet. Zeitgleich mit dem Eintreffen der ersten Kräfte auf dem Rastplatz konnte Entwarnung gegeben werden. Der gemeldete PKW Brand stellte sich als ein geplatzter Kühlerschlauch heraus. Demnach also kein Einsatz für die Werne Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Werne

Tobias Tenk (Brandmeister)

Pressesprecher

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell