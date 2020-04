Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Betrunkener PKW-Fahrer beleidigt Polizeibeamte

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am 15.04.2020 stellten Beamte der Polizei Cuxhaven gegen 00:10 Uhr einen PKW auf der Landesstraße 135 im Bereich Langen fest, welcher starke Schlangenlinien fuhr. Während der Kontrolle wurde beim 37-jährigen Fahrzeugführer aus Bremerhaven starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem Fahrzeugführer sollte anschließend eine Blutprobe entnommen werden. Hierbei beleidigte der Bremerhavener die Polizeibeamten massiv. Nach Entnahme der Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde der Mann zunächst aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er hielt sich im Anschluss im Zufahrtsbereich des Polizeikommissariats Geestland auf. Offensichtlich nicht einverstanden mit den polizeilichen Maßnahmen stoppte er einen anderen ankommenden Streifenwagen und beschwerte sich lautstark. Dabei beleidigte er weiterhin durchgehend die Beamten. Des Weiteren wählte er insgesamt 10-mal den polizeilichen Notruf und gab dort an, dass die Beamten ihn vor Ort bedrohen und angreifen würden. Da der Bremerhavener trotz mehrfacher Hinweise auf die Straftat des Notrufmissbrauchs weiterhin den Notruf wählte, sollte er vor Ort in Gewahrsam genommen werden. Seine Ehefrau erschien jedoch kurz darauf an der Dienststelle und nahm ihren Mann in Obhut. Der Bremerhavener muss nun neben dem Verlust seines Führerscheins mit diversen Strafanzeigen rechnen, darunter Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Missbrauch von Notrufen.

