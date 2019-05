Polizei Mettmann

POL-ME: Eine Verletzte und hoher Sachschaden - Velbert - 1905176

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag des 28.05.2019, gegen 16:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kuhlendahler Straße/ Kirchstraße in Velbert Tönisheide zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 80-jährige Ford-Fahrerin beabsichtigte, von der Kirchstraße nach links auf die Kuhlendahler Straße, Richtung Nevigeser Straße abzubiegen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei übersah sie dabei den entgegenkommenden vorrangberechtigten Mini Cooper einer 54-jährigen Velberterin, die den Kreuzungsbereich über die Kirchstraße geradeaus überquerte. Die Ford-Fahrerin kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite des Mini. Durch den Zusammenstoß erlitt die 54 -Jährige Schmerzen und wollte sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden Pkw wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens an den Fahrzeugen auf ca. 15.000,- Euro.

