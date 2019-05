Polizei Mettmann

POL-ME: Kick-Off-Veranstaltung zum Thema "Toter Winkel" - Monheim - 1905172

Mettmann (ots)

Am kommenden Montag, dem 03.06.2019, findet auf dem Gelände der Spedition Hilgers Transport GmbH, an der Edisonstraße in Monheim am Rhein, ab 10.00 Uhr erstmals eine Veranstaltung für Viertklässler zum Thema "Toter Winkel" statt. Teilnehmen wird eine 4. Klasse der Grundschule am Lerchenweg.

Die Kooperationsveranstaltung der Kreisverkehrswacht, der Kreispolizeibehörde und der Spedition Hilgers hat zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler auf die Unfallgefahren im Zusammenhang mit abbiegenden Fahrzeugen - vor allem LKW - hinzuweisen und ihnen anschaulich richtiges Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln. Hierzu wird mit den Kindern zunächst ein theoretischer Teil erarbeitet. Anschließend erfahren diese dann hautnah, am Beispiel eines großen Lastkraftwagens der Spedition Hilgers, wo sich die gefährlichen "Toten Winkel" genau befinden. Sie können erleben wie ganze Personengruppen für LKW-Fahrer "unsichtbar" werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie man sich als schwächerer Verkehrsteilnehmer (Radfahrer oder Fußgänger) selbst gezielt schützen kann.

Bei dieser "Kick-Off-Veranstaltung" am 03. Juni in Monheim am Rhein wird auch Landrat Thomas Hendele, Leiter- der Kreispolizeibehörde Mettmann, persönlich anwesend sein, um sich einen Eindruck von der Kooperationsveranstaltung zu verschaffen und für Gespräche bereitzustehen. Langfristig sollen zukünftig weitere Veranstaltungen gleicher Art für alle Viertklässler in Monheim am Rhein angeboten werden.

--- Hinweise an Medienvertreter / Journalisten: ---

Journalisten/Fotografen regionaler Medien sind zur Teilnahme an der angekündigten Kick-Off-Veranstaltung in Monheim am Rhein herzlich eingeladen, um über die Kooperation von Kreisverkehrswacht, Spedition und Polizei, insbesondere aber über Ziele und den aktuellen Verlauf der Verkehrsprävention in Wort und Bild zu berichten.

Termindaten:

Montag, 03.06.2019, Beginn 10.00 Uhr

Gelände der Hilgers Transport GmbH, Edisonstraße 14, 40789 Monheim am Rhein

