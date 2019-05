Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Serie - Ratingen - 1905171

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Die Begeisterung über den aktuellen Aufstieg ihrer favorisierten Mannschaft in die Bundesliga zeigten ein oder mehrere bislang noch unbekannte "Fußballfans" am nächtlichen Dienstagmorgen des 28.05.2019 im Ratinger Stadtgebiet leider auf kriminelle und höchst schädliche und Art und Weise. So wurden in der Tatzeit zwischen 01.00 Uhr und 06.45 Uhr zahlreiche Hausfassaden, Mauern und Tore, mehrere geparkte Fahrzeuge, Stromkästen, Schilder und Mülltonnen mit farbigen Graffitis bemalt, die immer wieder deutlichen Bezug zum aktuellen Sportereignis und den entsprechenden Fußballverein zeigen. So wurden der Ratinger Polizei bis zum Dienstagmittag (12.30 Uhr) allein 27 Taten angezeigt, deren Tatorte auf der Straße Klompenkamp (2), der Turm- (2), Hubertus- (3), Rosen- (3) und Brückstraße (13) sowie dem Elstern- (2), Kleiber- (1) und Kapellenweg (1) liegen. Angesichts der polizeilichen Feststellungen auf den genannten Straßenzügen dürfte diese Aufzählung aber immer noch nicht endgültig abschließend sein - weitere Anzeigenerstattungen werden noch erwartet.

Der bisher bereits festgestellte Sachschaden beläuft sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, zahlreiche Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Straftatenserie nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell