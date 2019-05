Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - Mettmann - 1905169

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag des 27.05.2019, gegen 15:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Talstraße / Zubringer Südring in Mettmann zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und ca. 12.000,- Euro Sachschaden. Ein 84-jähriger Renault-Fahrer befuhr den Zubringer vom Südring zur Talstraße und beabsichtigte, nach links auf die Talstraße abzubiegen. Dabei übersah er den vorrangberechtigten Toyota einer 53-jährigen Ratingerin, die den Kreuzungsbereich vom Seniorenheim kommend, in Richtung Zubringer Südring, geradeaus passieren wollte und kollidierte frontal mit dem Pkw. Durch den Zusammenstoß erlitten sowohl die 53-Jährige als auch der 84-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, durften dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die beiden Pkw wurden im Frontbereich so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

