POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag gegen 00:30 Uhr befuhr eine 22-jährige Nissan Fahrerin die Waldseer Straße von Weingarten in Fahrtrichtung Baienfurt. Auf Höhe des Sterkshofes kam sie aufgrund erheblicher alkoholischer Beeinflussung nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Verkehrsteiler und kollidierte mit einem Baum, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR entstand. Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen verhielt sich die Beschuldigte zusehends aggressiver, spuckte und trat nach den eingesetzten Polizeibeamten, wobei niemand verletzt wurde. Nach ärztlicher Untersuchung und erfolgter Blutentnahme musste sie die Nacht in der Zelle des Polizeireviers Weingarten verbringen.

Leutkirch

Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Eine Streife des Polizeireviers stellte am Samstag gegen 00:10 Uhr einen aggressiven 26-Jährigen in der Straße "Oberer Graben" fest, der scheinbar aus Frust wegen eines Streites mit seiner 18-jährigen Freundin mehrere Glasflaschen auf der Straße zerschlug. Einem hierauf erteilten Platzverweis kam er nur widerwillig nach. Gegen 00:50 Uhr stellte dieselbe Streife den erheblich alkoholisierten Mann im Pfefferbergweg fest, als er gerade wieder eine Flasche auf den Boden warf und seiner Freundin zwei Schläge ins Gesicht versetzte. Nach Erkennen der Streife flüchtete er, konnte aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte er sich massiv und versuchte einem Beamten einen Kopfstoß und Tritte zu versetzen. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten mit diversen Kraftausdrücken. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen. Verletzt wurde durch den Einsatz niemand.

Leutkirch

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Am Freitag gegen 15.30 Uhr verlor ein LKW ein Plastikteil auf der L318 zwischen der Abzweigung nach Urlau und Friesenhofen. Mehrere Fahrzeugführer bremsten ihre PKW daher bis zum Stillstand ab. Ein 61-jähriger Ford Fahrer übersah die in Fahrtrichtung Friesenhofen stehende Kolonne und fuhr von hinten zunächst auf den Audi einer 29-Jährigen auf, welche hierdurch leicht verletzt wurde und ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Diese wiederum wurde auf den Mitsubishi einer 42-Jährigen, welche ebenfalls leicht verletzt wurde, und in der Folge auf den Mercedes eines 24-Jährigen geschoben. Der Audi musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden, die anderen Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 EUR.

