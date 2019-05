Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei verletzte Kinder - Hilden - 1905168

Am frühen Montagabend des 27.05.2019, gegen 17:40 Uhr, kollidierte ein siebenjähriger Radfahrer in Hilden mit einem eineinhalb Jahre alten Mädchen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Beide Kinder befanden sich zum Unfallzeitpunkt in einer Spielstraße im Bereich der Eichenstraße/ Walter-Wiederhold-Straße. Der Junge drehte sich beim Radfahren nach hinten und übersah dabei das Kleinkind, das auf der Straße spielte. Er versuchte noch zu bremsen, verdrehte dabei den Lenker und stürzte zu Boden. Der Siebenjährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in Begleitung seiner Mutter in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Mädchen wurde glücklicherweise "nur" leicht verletzt und erlitt lediglich Schürfwunden.

