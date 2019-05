Polizei Mettmann

POL-ME: Fortschreibung zur Mettmanner Aktionswoche "gegen falsche Polizeibeamte" - Aktionsmeldung 2 - Mettmann - 1905170

Mettmann (ots)

217 persönliche Gespräche mit Mettmanner Seniorinnen und Senioren. Rund 190 Haus-Briefkästen, in denen Informationsmaterial für ältere Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt hinterlassen wurden. Dies ist das erste Ergebnis vom ersten Aktionstag der Kreispolizeibehörde Mettmann im Mettmanner Stadtgebiet innerhalb ihrer Behördenstrategie zur Bekämpfung von Betrugsstraftaten "falscher Polizeibeamte". Alle am Montag angetroffenen Senioren hatten nach eigenen Angaben schon einmal von diesem Thema gehört und erste Informationen aus den Medien oder anderen Quellen erlangt, freuten sich aber dennoch über den Besuch der uniformierten Einsatzkräfte.

Um vor den Maschen von telefonischen Trickbetrügern zu warnen und potenzielle Opfer zu sensibilisieren, suchen von Montag (27. Mai 2019) bis Freitag (31. Mai 2019), unterbrochen am Feiertag (30.05.2019), uniformierte Bezirksdienst- und Polizeibeamte im gesamten Mettmanner Stadtgebiet Haushalte auf, in denen Menschen gemeldet sind, die 70 Jahre oder älter sind. Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass insbesondere Angehörige dieser Altersgruppe gezielt von den Trickbetrügern als potenzielle Opfer ausgesucht werden. "Im Gepäck" haben die uniformierten Beamtinnen und Beamten bei ihren Besuchen nicht nur Tipps, wie man sich vor falschen Polizeibeamten schützen kann, sondern auch ein persönliches Anschreiben von Landrat Thomas Hendele sowie einen Info-Flyer, der neben das Telefon gelegt werden kann - und dort im konkreten Betrugsfall als Erinnerungshilfe vor falschen Polizeibeamten warnt.

Begleitet wird dieses "Klinkenputzen" während der gesamten Mettmanner Aktionswoche vom INFO-Mobil der polizeilichen Kriminalprävention. Dieses war am gestrigen Montag (27. Mai 2019) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr an der Königshof-Galerie anzutreffen und traf dort auf viele interessierte Besucher. Am heutigen Dienstag (28. Mai 2019) stehen die polizeilichen Berater mit ihrem auffallenden Fahrzeug, ebenfalls von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr, auf dem großen Kundenparkplatz der Supermärkte an der Flurstraße 20. Während der Marktzeit am morgigen Mittwoch (29. Mai 2019) ist das Info-Mobil dann von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Mettmanner Wochenmarkt auf dem Jubiläumsplatz zu finden. Hier findet am INFO-Mobil der Polizei dann auch um 10.00 Uhr ein offizieller Pressetermin zur Mettmanner Aktionswoche mit Landrat Thomas Hendele und dem Leitenden Polizeidirektor Manfred Frorath statt. Der Donnerstag (16. Mai 2019) ist Feiertag (Christi Himmelfahrt), an dem die Maßnahmen der polizeilichen Aktionswoche ruhen. Am Freitag (31. Mai 2019), dem letzten Tag der Mettmanner Aktionswoche, kommt das INFO-Mobil der Kreispolizeibehörde Mettmann dann von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr auch noch auf den großen Kundenparkplatz der Supermärkte an Peckhauser Straße und Steinesweg.

--- Zum Hintergrund: ---

Mit der Aktionswoche gegen "falsche Polizeibeamte" reagiert die Kreispolizei auf die seit Jahresbeginn deutlich gestiegenen Fallzahlen von Trickbetrügereien am Telefon. Die Anrufer geben sich dabei am Telefon als vermeintliche Kriminalbeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus. Die Trickbetrüger setzen ihre Opfer, bei denen es sich meist um Seniorinnen oder Senioren handelt, gezielt unter Druck und tischen dabei Lügengeschichten auf, um an das Ersparte oder an Wertgegenstände ihrer Betrugsopfer zu kommen. Eine immer wieder angewandte Masche der Trickbetrüger ist es zum Beispiel, wenn diese angeben, man habe in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen. Bei einem der Festgenommenen habe man eine Liste von potenziellen Einbruchszielen sichergestellt, auf der auch der Name des/der Angerufenen auftauche. Da noch nicht alle Mitglieder der Einbrecherbande dingfest gemacht worden seien, bieten die falschen Polizeibeamten dann "höchst hilfsbereit" an, das im Haus befindliche Bargeld bzw. andere Wertsachen der Senioren in die sichere Verwahrung zu nehmen, bis die letzten Komplizen ebenfalls festgenommen wurden. Für die Übergabe wird dann ein ziviler Kriminalbeamter angekündigt, der vorbeikommt, um die Sachen an sich zu nehmen.

Wie perfide und überzeugend die Trickbetrüger bei ihren Anrufen agieren, so dass sie damit nicht nur besonders alte Menschen überzeugen können, zeigt ein Video der Münchner Polizei. Dieses steht mit freundlicher Unterstützung der bayrischen Kollegen zur Veröffentlichung bereit und ist auf einer Internetseite der Polizei München, unter folgendem Internet-Link zu finden und für Jedermann anzuschauen und herunterzuladen:

https://www.polizei.bayern.de/muenchen/schuetzenvorbeugen/kriminalitaet/betrug/index.html/263152

--- Die Polizei stellt klar: ---

- Die Polizei nimmt niemals Bargeld (oder andere Wertgegenstände) an sich, um es vor angeblichen Einbrecherbanden zu schützen.

- Außerdem ruft Sie die Polizei niemals zu Hause an, um Sie über Ihre Vermögensverhältnisse auszufragen.

So können Sie sich vor falschen Polizeibeamten schützen:

- Seien Sie am Telefon aufmerksam: Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie am besten einfach auf: Auflegen ist nicht unhöflich!

- Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen über die Masche der Trickbetrüger!

- Halten Sie nach finanziellen Forderungen unbedingt Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern. Rufen Sie Ihre(n) Verwandte(n), Bekannte(n) oder angeblich beteiligte Ämter und Dienststellen unter der Telefonnummer zurück, die Sie auch bei eigenveranlassten Gesprächen üblicher Weise wählen und besprechen Sie die Angelegenheit noch einmal.

- Übergeben Sie niemals Geld oder andere Werte ungeprüft und ohne Zeugen an unbekannte Personen.

- Informieren Sie die Polizei, wenn Sie vermuten, dass es ein Trickbetrüger auf Sie abgesehen hat: Notrufnummer 110!

--- Hinweise an Medienvertreter / Journalisten: ---

1. Zum Pressetermin mit Landrat Thomas Hendele und LPD Manfred Frorath am Mittwochmorgen in Mettmann sind Medienvertreter herzlich eingeladen. Termin: Mittwoch, 29. Mai 2019, 10.00 Uhr, am INFO-Mobil der Polizei während des Mettmanner Wochenmarktes auf dem Jubiläumsplatz.

2. Über den weiteren Verlauf der Aktionswoche wird die Kreispolizei selbstverständlich auch weiterhin berichten.

