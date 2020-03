Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeibeamte beleidigt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Mittwoch, 18.03.2020 erschien eine 37 Jahre alte Frau aus Kröpelin gegen 20.10 Uhr auf der Polizeidienststelle in Einbeck. Nachdem sie sich im Vorraum zur Wache befand und mit ihr über eine Gegensprechanlage Kontakt aufgenommen wurde, fing sie an zu randalieren, indem sie mehrmals gegen die Wachraumtür trat und auf die Sprechanlage einwirkte, um so ein Betreten des Wachraumes zu erreichen. Hierbei schrie sie fortwährend Beleidigungen in Richtung der Polizeibeamten. Als die alkoholisierte Frau schließlich von den Beamten in die Räumlichkeiten geführt wurde, trat sie auch hier weiterhin gegen Stühle und verband dies mit weiteren wüsten Beschimpfungen. Daraufhin wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

