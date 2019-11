Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Bebra - Am Montag (18.11.), zwischen 9 Uhr bis 9.40 Uhr, hatte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren grauen VW-Golf auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße geparkt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offensichtlich beim Ein- bzw. Ausparken den geparkten Pkw beschädigt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte telefonisch an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

