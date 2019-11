Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnhaus - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Schlitz - Am Montagabend (18.11.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Ulmenweg im Ortsteil Hutzdorf ein. Die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei wurden sie durch einen Passanten gestört und ergriffen die Flucht. Bei den Tätern soll es sich um zwei Personen in blauen Jogginganzügen gehandelt haben. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von circa 800 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schotten - Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag (18.11.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Au" ein. Sie hebelten ein Wohnzimmerfenster auf, stiegen in das Haus ein und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Die Täter stahlen Bargeld und hinterließen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug
Polizeipräsidium Osthessen
Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell