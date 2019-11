Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Jackendieb gefasst

Hünfeld (ots)

Jackendieb gefasst

Hünfeld - In einer Schule in der Jahnstraße wurden in den letzten beiden Wochen mehrere Jacken gestohlen. Der Polizei Hünfeld gelang es am Freitagmorgen (15.11.) den Dieb festzunehmen.

Schülerinnen nahmen den 23-jährigen Mann aus Hünfeld morgens gegen 10 Uhr auf dem Schulgelände war, da er sich auffällig verhielt. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wird, ergriff er mit zwei Jacken unter dem Arm die Flucht. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte die Polizei den Mann später in der Innenstadt antreffen und festnehmen. Zu diesem Zeitpunkt trug er eine der beiden Jacken. Die zweite grüne Jacke hatte er nicht mehr bei sich. Wer Informationen zum Eigentümer oder Verbleib dieser grünen Jacke hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9558-0, das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

