POL-OH: Handtasche entrissen - Einbruch in Einfamilienhaus gescheitert - In Bekleidungsgeschäft eingebrochen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kennzeichendiebstahl

Handtasche entrissen

FULDA. In der Kanalstraße riss ein bislang unbekannter Mann einer lebensälteren Dame am Sonntagmittag (17.11.), gegen 12:25 Uhr, die Handtasche vom Arm. In der Tasche befand sich neben persönlichen Gegenständen und Ausweisdokumenten auch eine Geldbörse mit Bargeld.

Der Tatverdächtige ist circa 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Strickmütze.

Einbruch in Einfamilienhaus gescheitert

KALBACH. In der Nacht zu Samstag (16.11.) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Weiherstraße in Niederkalbach einzudringen. Die Täter beschädigten den Glaseinsatz einer Kellertür, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Der verursachte Schaden beträgt rund 150 Euro.

In Bekleidungsgeschäft eingebrochen

HOFBIEBER. Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag (14.11.) gewaltsam über eine Zugangstür in ein Bekleidungsgeschäft im Schulweg ein. Dabei entwendeten die Täter Helme, Sportbekleidung und Bargeld. Der Wert des Diebesguts ist bislang noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.100 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

FULDA. In zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Horaser Weg drangen Unbekannte in der Zeit von Donnerstagmorgen (14.11.) bis Freitagmorgen (15.11.) ein. Dabei entwendeten die Täter insgesamt einen vierstelligen Geldbetrag.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter zunächst die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf und begaben sich anschließend über den Hausflur zu zwei gegenüberliegenden Wohneinheiten. Dort verschafften sich die Unbekannten über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Es entstand Sachschaden von rund 350 Euro.

Kennzeichendiebstahl

FULDA. Im Stadtteil Lehnerz entwendeten Unbekannte am Freitagabend (15.11.), zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr, die amtlichen Kennzeichen FD-KO 2909 von einen schwarzen Mini. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer Grundschule in der Leipziger Straße.

Dominik Möller, Pressesprecher

