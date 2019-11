POL-OH: 18-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

18-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

HÜNFELD. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend (16.11.) gegen 18:00 Uhr auf der K 140 bei Hünfeld-Sargenzell. Ein 18-jähriger junger Mann aus der Gemeinde Burghaun war mit seinem Opel Astra von Sargenzell kommend in Richtung Hünhan unterwegs. In Höhe des Friedhofes geriet er in einer Rechtskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Grünstreifen und prallte in der weiteren Folge frontal gegen einen Baum. Dadurch erlitt er schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste von Einsatzkräften der alarmierten Feuerwehr Hünfeld aus dem stark beschädigten Auto geborgen werden. Durch den Rettungsdienst erfolgte sodann die Einlieferung in ein Fuldaer Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde von einem Bergungsdienst abgeschleppt. Da bei dem jungen Mann der Verdacht auf Alkoholeinwirkung vorlag, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme leuchte die Feuerwehr den Schadensort aus und reinigte anschließend die Fahrbahn.

