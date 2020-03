Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung

Northeim (ots)

B 241 zwischen Moringen und Hardegsen - Montag, 16.03.2020, zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr

BLANKENHAGEN (fal) - Am Montag zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr haben Polizeibeamte der Verfügungseinheit der PI Northeim auf der B 241 in Höhe Blankenhagen eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In diesem Zeitraum fuhren 1.476 Fahrzeuge an der Messanlage vorbei. 60 Fahrzeugführer waren bei erlaubten 70 km/h zu schnell und müssen nun mit einem Verwarngeld oder Bußgeld rechnen. Gefährlich schnell war am Nachmittag ein 42 Jahre alter Motorradfahrer auf der Bundesstraße in Richtung Hardegsen unterwegs. Der Bodenfelder wurde mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 227 km/h gemessen und war damit 157 km/h zu schnell. In einem Bußgeldverfahren kommen auf ihn nun mindestens 600 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

