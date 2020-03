Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hoher Sachschaden durch Steinewerfer

Northeim (ots)

KGS Moringen, Waldweg - Zwischen Freitag, 13.03.2020, 15.00 Uhr und Montag, 16.03.2020, 07.00 Uhr

MORINGEN (fal) - Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Steinewerfer an Fensterscheiben der KGS Moringen mutwillig einen Sachschaden von ca. 10.000 Euro angerichtet. Betroffen sind insgesamt 10 Scheiben des I-Traktes der Schule nahe der Sporthalle an der Burgbreite. Der Schaden ist durch unzählige gezielte Steinwürfe entstanden.

Die Moringer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Sachbeschädigung beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05554-998930 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Northeim

Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

