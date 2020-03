Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Weidezaungerät entwendet

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.) Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 03.02.20 bis zum 16.03.20 von einer Koppel in der Bollertstraße ein Weidezaungerät der Marke Horizont. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell