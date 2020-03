Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Garagenbrand in Sudheim

Northeim (ots)

Sudheim, Hinter dem Zimmerplatz - Sonntag, 15.03.2020, 03.55 Uhr

SUDHEIM (fal) - Am Sonntag gegen 03.55 Uhr brach in einer Garage an der Straße Hinter dem Zimmerplatz ein Brand aus. An dem in der Garage stehenden Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Sachschaden an der Garage wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Sudheim, Bühle und Northeim bekamen den Vollbrand unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Brandermittler der Northeimer Kripo von einem technischen Defekt an dem Pkw als Brandursache aus. Die Ermittlungen der Northeimer Polizei dauern an.

