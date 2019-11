Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zusatz zur Pressemitteilung ots POL-MK: Weiterer Einbruch in Schuhgeschäft von 08:55 Uhr

Menden (ots)

Wo ist die Leiter?

Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass der Einbruch am 24.11.2019 in der Zeit von 00:30 Uhr - 02:30 Uhr gewesen sein muss. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang eine Leiter, mit der die Täter über das Dach eingestiegen sind und diese nicht am Tatort zurückgebelieben ist.

Die Polizei in Menden fragt nun zudem: Wer hat Personen am frühen Sonntagmorgen mit einer Leiter und/oder einem Fahrzeug im Bereich des Schuhgeschäftes gesehen?

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell