Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Leichtverletzte bei Unfall

Uslar (ots)

USLAR-OFFENSEN (zi.) Ein 66jähriger Pkw-Fahrer aus Espelkamp befuhr am 16.03.20, um 12.24 Uhr, mit einem Motorrad-Gespann eine Rechtskurve in der Ortsdurchfahrt Offensen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Motorradfahrer sowie der 44-jährige Fahrer und die 41-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Pkw wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000,- Euro.

