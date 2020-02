Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb wird Haftrichter vorgeführt

Neuss (ots)

Ein Ladendetektiv überführte am Donnerstagnachmittag (20.02.), gegen 14:40 Uhr, einen Dieb auf frischer Tat. Der 34-jährige Mann war mit mehreren Spirituosen in seiner Tasche erwischt worden. Als er, ohne zu bezahlen, einen Discounter in Neuss an der Kanstraße verlassen wollte, stellte ihn der Zeuge zur Rede. Polizeibeamte nahmen den 34-jährigen Tatverdächtigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest.

Der bereits wegen weiterer Delikte hinreichend bekannte 34-Jährige wird am Freitagnachmittag (21.02.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

