Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Frau durch Stiche schwer verletzt

Neuss (ots)

Ergänzend zur Pressemitteilung der Polizei im Rhein-Kreis Neuss und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vom 20.02.2020, 13:27 Uhr, wird folgendes mitgeteilt.

Die Verletzte soll sich am Dienstag (18.02.) in Begleitung zweier Frauen auf den Rückweg zur Görlitzer Straße gemacht haben. Die 23-Jährige soll hierbei nach dem Angriff von den beiden Frauen gestützt worden sein.

Zeugen, die die drei Frauen am Dienstagnachmittag (18.02.), in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, in Neuss zwischen Rheinufer/Rheinallee und Görlitzer Straße gesehen haben, werden um einen Anruf bei der Polizei in Düsseldorf unter der Rufnummer 0211/870-0 gebeten.

Presseanfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf unter Telefon 0211 6025-1229, Herr Dr. Peters.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss



Presseanfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf

unter Telefon 0211 6025-1229, Herr Dr. Peters.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell