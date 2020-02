Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksame Zeugen informieren Polizei - Tatverdächtiger Einbrecher gestellt

Am frühen Donnerstagmorgen (20.02.), gegen 05:45 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Einbruch in eine Praxis am Lessingplatz in Neuss-Norf.

Anwohner waren zunächst durch das Klirren einer eingeschlagenen Fensterscheibe auf den Vorfall aufmerksam geworden. Plötzlich sahen sie einen Mann aus dem Fenster klettern. Der bis dato Unbekannte gab Fersengeld, die Zeugen informierten sofort die Polizei. Eine passende Personenbeschreibung lieferten sie gleich mit. Der Verdächtige konnte durch die eingesetzten Polizisten auf der Südstraße, unweit des Tatortes, gestellt werden. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er ist mittlerweile geständig. Beamte des Neusser Fachkommissariats übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Dieser Sachverhalt zeigt, wie wichtig aufmerksame Zeugen sind. Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Diebstahl und Einbrüche vor. Doch sie kann nicht überall sein. Aufmerksame Nachbarn und Passanten gibt es hingegen nahezu überall. Zögern Sie nicht, sofort die Polizei unter der 110 zu informieren, wenn Sie eine verdächtige Beobachtung machen. Sie können so mithelfen, Verdächtige dingfest zu machen. Niemand muss sich hierbei selbst in Gefahr bringen. Schildern Sie Ihre Beobachtungen aus sicherer Entfernung möglichst genau (Personenbeschreibung, eventuelles Fluchtfahrzeug, etc.)

