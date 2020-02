Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch in Holzbüttgen - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (19.02.) waren Einbrecher in Kaarst-Holzbüttgen auf der Hasselstraße unterwegs. Dort traf es ein Einfamilienhaus, dessen Schlafzimmerfenster zwischen 16:45 Uhr und 23:00 Uhr aufgehebelt wurde. Entsprechende Spuren konnten von der Polizei gesichert werden. Deren Auswertung dauert momentan noch an. Im Haus durchsuchten sie große Teile des Mobiliars nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen fiel den Tätern Schmuck, Silberbesteck und etwas Bargeld in die Hände.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die in einem möglichen Zusammenhang mit der geschilderten Tat stehen, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

Fenster und (Terrassen-) Türen sind meist die Schwachstellen eines Hauses, wenn es um den Einbruchschutz geht. Technische Sicherungen können zum Teil nachgerüstet werden. Gelingt es Tätern nicht, innerhalb weniger Minuten in eine Wohnung einzudringen, geben viele aus Angst vor Entdeckung auf. Und die Statistik zeigt: Mehr als 40 Prozent der angezeigten Einbrüche bleiben im Versuch stecken. Zu Fragen des technischen Einbruchschutzes beraten die Experten der Polizei bei kostenlosen Infoveranstaltungen. Termine und weitere nützliche Tipps im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" erhält man auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/.

