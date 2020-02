Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfallflucht im Dreikönigenviertel - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen (19.02.) soll es zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem ein jugendlicher Radfahrer stürzte.

Gegen 8:30 Uhr war ein 16-jähriger Neusser auf seinem Fahrrad unterwegs auf der Eichendorffstraße in Richtung Körner Straße. Dort soll ihm ein silberner Kombi entgegenkommen sein. Nach eigenen Angaben versuchte der Jugendliche, dem PKW in der engen Straße zur rechten Seite hin auszuweichen und kam dabei zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Der Fahrer des Kombis soll weitergefahren sein, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen für diesen Unfall. Wer am Mittwochmorgen gegen 8:30 Uhr an der Eichendorffstraße Zeuge dieses Vorfalls wurde, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell