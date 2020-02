Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bewohner überrascht Einbrecher - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

In Dormagen überraschte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Donnerstagabend (20.02.) an der Neusser Straße im Ortsteil Nievenheim ungebetene Gäste auf frischer Tat. Als er, gegen 18:20 Uhr, verdächtige Geräusche an seiner Eingangstür hörte, machte der Zeuge auf sich aufmerksam. Als die vermeintlichen Einbrecher erkannten, dass sie offensichtlich bei ihrem Tun ertappt worden war, gaben sie Fersengeld und flüchtete aus dem Haus in unbekannte Richtung. Beschreiben konnte der Wohnungsinhaber die Täter nicht. Eine Fahndung nach Verdächtigen durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

