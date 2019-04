Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt: Seniorin überfallen und Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Heute Vormittag (26. April 2019) hat ein junger Mann am Insterburger Platz einer Seniorin die Handtasche geraubt. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Die Frau stieg gegen 11 Uhr aus ihrem Auto, als der Mann sie anrempelte und die Handtasche wegriss. Dabei fiel die Seniorin zu Boden und wurde leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete mit seiner Beute durch die Parkanlage in Richtung Magdeburgerstraße.

Er wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 22 Jahre alt, hat einen Dreitagebart und war komplett schwarz gekleidet. Er trug entweder eine Kapuze oder eine schwarze Cap.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (243)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell