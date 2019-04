Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem

Lehmheide: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Straßenbahn - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Gestern (25. April 2019) ist ein Autofahrer geflüchtet, nachdem er auf der Kölner Straße eine Straßenbahn touchiert hatte.

Gegen 15:25 Uhr touchierte der Autofahrer die Straßenbahn (Linie 041) beim Überholen an einer Fahrbahnverengung. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Polo. Dem Unfallhergang zufolge müsste das Auto linksseitig, von vorne bis zur Mitte, beschädigt sein. Auch die Straßenbahn wurde beim Zusammenstoß beschädigt. (242)

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell