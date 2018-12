POL-MTK: Pressemeldung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis vom 05.12.2018

Hofheim (ots) - 1. Motorroller in Brand gesetzt, Eschborn, Taunusblick, 05.12.2018, 01:55 Uhr

(sw)Ein unter einem Holzunterstand abgestellter Motorroller geriet heute gegen 01:55 Uhr in Brand, wodurch ein nicht unerheblicher Sachschaden von geschätzt 15.000 Euro entstand und anliegende Bewohner aufgrund der starken Rauchentwicklung für die Dauer der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen mussten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Laut eines Zeugen fing das Helmfach des Rollers zunächst an zu qualmen und ging schließlich in Flammen auf. Einen möglichen Brandstifter konnte er jedoch nicht beobachten. Die Flammen griffen schließlich auf den Holzunterstand über. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es zu weiteren Schäden am anliegenden Mehrfamilienhaus sowie an einem in unmittelbarer Nähe abgestellten PKW. Verletzt wurde durch das Feuer aber glücklicherweise niemand. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei Zeugen, sich telefonisch unter (06196) 9695 0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

2. 13-Jährige unsittlich von fremden Mann berührt, Hochheim am Main, Edelstraße 02.12.2018, 19:30 Uhr

(sw)Die Kriminalpolizei in Hofheim hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine 13-Jährige am vergangenen Sonntag, um circa 19:30 Uhr, von einem unbekannten Mann unsittlich berührt wurde. In Nähe des Weihers in Hochheim, auf einem dortigen Spielplatz, konnte das Mädchen den Mann sehen, als sie aufgrund einsetzenden Regens zügig nach Hause lief. Der Täter folgte ihr ebenfalls im Eiltempo bis in die Edelstraße. Dort griff er dem Mädchen an die Brust. Im Anschluss entfernte er sich wieder zu Fuß. Der Täter wurde beschrieben als etwa 18 Jahre alt, mit hellbraunen, gegelten Haaren und einer "normalen" Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, die einen auffälligen, orangenen Streifen an der Kapuze aufweisen soll. Eventuell entstammt der orangene Streifen aber auch von einem unter der Jacke liegenden Bekleidungsstück. Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führen können, nimmt die Polizeistation Flörsheim telefonisch unter (06145) 5476 0 entgegen.

3. Einbrecher kletterten auf Balkon, Eschborn - Niederhöchstadt, Falkensteiner Straße, 04.12.2018, 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(sw)Unbekannte Täter erkletterten gestern während der Dämmerung den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Falkensteiner Straße in Niederhöchstadt und gelangten, nachdem sie die Balkontür aufgehebelt hatten, in die dortige Wohnung. Die Räumlichkeiten durchwühlten sie in Gänze und stahlen unter anderem hochwertigen Schmuck und Damen-Accessoires. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter (06196) 9695 0 entgegen.

4. Einbruch in Bekleidungsgeschäft, Bad Soden, Zum Quellenpark, 03.12.2018 bis 04.12.2018

(sw)Auf Jacken im Gesamtwert von rund 5.000 Euro hatten es Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag abgesehen, als sie in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße "Zum Quellenpark" in Bad Soden einbrachen. Ein Fenster des Erdgeschosses gab mehreren Hebelversuchen schließlich nach, wodurch die Täter Zugang in den gewerblichen Raum erlangten. Die hinzugerufene Polizei führte eine umfangreiche Spurensuche durch und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich telefonisch unter (06196) 9695 0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

5. Einbrecher scheitern an Kiosktür, Flörsheim, Dalbergstraße, 04.12.2018, 19:30 Uhr, bis 05.12.2018, 03:30 Uhr

(sw)Nachdem ein Passant in den frühen Stunden des heutigen Tages Spuren eines Einbruchs an einem Kiosk in der Dalbergstraße festgestellt hatte und daraufhin die Polizei informierte, staunte diese nicht schlecht, da das Einbruchswerkzeug sogar noch in der Kiosktür steckte. Mit Eisenstangen und weiterem Werkzeug verursachten die Einbrecher massive Schäden in Höhe von etwa 800 Euro an der Tür. Diese hielt den gewaltsamen Öffnungsversuchen jedoch stand. Unter Umständen wurden die Täter während des Einbruchsversuchs gestört und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über die Einbrecher bekannt ist, bittet die Polizei Hinweisgeber, sich telefonisch unter (06145) 5476 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell