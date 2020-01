Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Zwei parkende Autos beschädigt

Legden (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein Unbekannter nach einem Unfall in Legden hinterlassen. Der Verursacher muss nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagabend an der Friedrich-Castelle-Straße mit seinem Fahrzeug gegen einen grau lackierten Renault gestoßen sein. Die Wucht des Aufpralls schob diesen gegen ein weiteres dort geparktes Auto. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass es sich bei dessen Fahrzeug um einen Transporter mit Anhängerkupplung gehandelt haben könnte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

