Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bedrohung und rassistische Beleidigung im Schnellrestaurant - Bundespolizei ermittelt gegen 38-jährigen Tatverdächtigen

Dortmund - Kamen - Dülmen (ots)

In einem Schnellrestaurant am Dortmunder Hauptbahnhof soll es am Sonntagmorgen (9. Februar) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Dabei soll ein 27-jähriger Mann mit Migrationshintergrund rassistisch beleidigt worden sein. Auch vor Einsatzkräften der Bundespolizei machte der Tatverdächtige nicht halt. Sie wurden ebenfalls beleidigt und bedroht.

Gegen 4:30 Uhr wurden Einsatzkräfte in das Schnellrestaurant gerufen. Nach Zeugenaussagen waren dort ein 27-jähriger Deutscher und ein 38-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Kamen in Streit geraten. Nach Angaben des 27-Jährigen aus Dülmen, hätte der 38-Jährige in der Schlange vor dem Verkaufstresen gedrängelt und ihn anschließend kräftig gegen die Brust geschlagen. Daraufhin hätte er den Polizeinotruf gewählt.

Im Beisein der Bundespolizisten titulierte der türkische Staatsangehörige den 27-Jährigen als "scheiß Nigger", einen Bundespolizisten beleidigte er ebenfalls und drohte diesen mit einer Kopfnuss zu verletzten. Daraufhin wurde er zur Wache gebracht.

Dort beruhigte sich der bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannte Mann. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet. *ST

