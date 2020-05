Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Zwei Diebe festgenommen

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr wurden zwei Männer aus Hamburg im Alter von 48 und 49 Jahren bei einem bandenmäßigen Diebstahl in einem Geschäft an der Hoffmannstraße angetroffen und vorläufig festgenommen. Beide wurden am Freitagmorgen dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen die zwei Diebe anordnete. Sie wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein von den beiden genutzter VW Polo wurde sichergestellt.

