Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - In Wohnhaus eingedrungen

Lippe (ots)

(LW) Zu einem dreisten Einbruchsversuch kam es bereits am Donnerstagmorgen gegen 09.50 Uhr an einem Wohnhaus an der Ahmser Straße. Der 31-jährige Wohnungsbesitzer hatte einige Minuten zuvor die Wohnung zum Einkaufen verlassen, da hörte seine 28-jährige Ehefrau, wie an der Haustür hantiert wurde und im Anschluss eine Person durch die Wohnung ging und diese durch die Terrassentür wieder verließ. Im Glauben, ihr Mann habe etwas vergessen, rief sie ihn an und musste feststellen, dass es nicht war, der die Wohnung betreten und offenbar sofort wieder verlassen hatte. Offensichtlich hatte jemand den 31-jährigen beobachtet und war dann in die Wohnung eingedrungen, wo er unvermutet auf die 28-jährige traf und sofort aus der Wohnung flüchtete. Beute hatte der Täter in der kurzen Zeit nicht gemacht. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt eine oder mehrere verdächtige Personen im Bereich der Ahmser Straße / Auf dem Sepp beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090

