Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Dreister Diebstahl im Krankenhaus Varel - Unbekannte entwenden Mundnasenschützer - Polizei Varel gibt Tipps

Varel (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vor dem Diebstahl von medizinischen Hilfsmitteln. In der Nacht zum 24.04.2020 kam es aus dem Krankenhaus in Varel zu einem Diebstahl von 350 Mundnasenschützern. Ein Diebstahl von medizinischen Hilfsmitteln, wie Mundschutz, Desinfektionsmitteln, Einmalhandschuhen, kann sich direkt auf die Behandlung von erkrankten Personen auswirken und sollte im Hinblick auf die gesundheitliche Versorgungssicherheit der Schwächeren in unserer Gesellschaft unbedingt verhindert werden. "Diese gerade in der jetzigen Zeit in einem Krankenhaus so erforderlich benötigten medizinischen Hilfsmittel zu entwenden, ist absolut dreist und ethisch völlig daneben!" meint Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Da wo sie am dringendsten benötigt werden, um Menschen zu schützen und um Menschenleben zu retten, fehlen sie jetzt!" Leider häufen sich derartige Diebstähle und gerade da, wo diese Artikel so dringend für das Personal gebraucht werden. "Die Diebe sind in großen Krankhäusern oder Arztpraxen mit viel Kundenverkehr aktiv unterwegs und zwar dort, wo sich die Mitarbeiter untereinander kaum persönlich kennen oder die Gelegenheit durch eine offenstehende Tür oder durch eine volle Praxis günstig ist" warnt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel. Er gibt folgende Tipps: Der Zugang zu betrieblichen Räumen sollte so erschwert bzw. verhindert werden, indem der Bereich mit Kunden- oder Besucherverkehr konsequent getrennt wird. Die Türen sollten nur durch Berechtigte mit Schlüssel geöffnet und verschlossen werden. Die Hilfsmittel sollten nur in verbrauchsüblichen Mengen bereitgestellt und im Bedarfsfall nachgefüllt werden. Das Personal sowie die Patienten sollten mit gut sichtbar erkennbaren Hausausweisen ausgestattet sein. Betriebsfremde Personen sollten angesprochen und nach dem Anlass ihres Besuches gefragt werden. Bieten sie Hilfe an! Im besten Fall kann das die Besucher mit unlauteren Absichten verunsichern. Das Polizeikommissariat Varel wird in den nächsten Tagen eine Mitteilung an das Krankenhaus Varel sowie an Arztpraxen verschicken, in dem Tipps der Polizei zur Vermeidung von Diebstählen von medizinischen Hilfsmittel stehen. Haben sie in entsprechenden Bereichen einen begründeten Tatverdacht hinsichtlich eines Diebstahles, wenden sie sich an das Personal oder an ihre zuständige Polizeidienststelle! Für weitere Rückfragen steht Ihnen der Präventionsbeauftragte Eugen Schnettler unter der Rufnummer 04451/923- 146 zur Verfügung.

