Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Geklärte Verkehrsunfallflucht in Varel - Senior fuhr gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort

Varel (ots)

Am Mittwochvormittag, 29.04.2020, befuhr der Fahrer eines Pkw gegen 10:35 Uhr die Friedrich-August-Straße in Richtung Oldenburger Straße und stieß in Höhe der Hausnummer 31 gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Daimler. An beiden Pkw entstanden Sachschäden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen, konnte jedoch ermittelt werden. Es handelte sich um einen 87-Jährigen aus Varel, die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

