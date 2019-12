Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). In dem Zeitraum vom 23.12.2019, 16.00 Uhr bis zum 24.12.2019, 08.00 Uhr ist es in der Voss-Straße in Sarstedt zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Skoda Octavia gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat den rechten Außenspiegel von dem Pkw einer 45jährigen Sarstedterin abgebrochen. Zeugen zu dieser Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985115, zu melden.

