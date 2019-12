Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, Lange Maße - Zeugenaufruf anlässlich einer Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Hildesheim (ots)

Nordstemmen,Lange Maße, Kundenparkplatz Rewe(fm) Am heutigen Morgen, 23.12.2019, gegen 09:00 Uhr parkte ein silberfarbener Mercedes Kombi B180 auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes. In der kurzen Einkaufszeit ist ein anderes Kfz gegen die hintere Stoßstange gefahren, so dass diese aus der Halterung gesprungen ist. Die Höhe des Sachschadens kann vom 51-jährigen Geschädigten aus Nordstemmen zurzeit noch nicht beziffert werden, da die Halterung und Parksensoren in einer Werkstatt geprüft werden müssen. Die Polizei in Sarstedt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 05066-9850 entgegen.

