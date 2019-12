Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Bereits am 20.12.2019, zwischen 16:15 Uhr und 22:50 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Heide.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich bisher unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang in das Haus. Im Inneren wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Informationen wurde Schmuck entwendet. Eine genaue Schadensauflistung steht noch aus. Es ist zu vermuten, dass die Täter von einem Verbindungsweg zwischen der Straße In der Schratwanne und dem Kurt-Degener-Ring auf das betreffende Grundstück gelangt sind.

Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

