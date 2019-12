Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruch

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Bereits am 19.12.2019 brach ein unbekannter Täter in dem Zeitraum zwischen 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr in eine Wohnung in der Wollenweberstraße in Hildesheim ein und entwendete Schmuck sowie eine Kreditkarte.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchte der Täter das Mehrfamilienhaus in der Innenstadt auf, betrat das unverschlossene Haus und öffnete gewaltsam die Holzeingangstür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. In den Räumlichkeiten der Wohnung wurden einige Schränke geöffnet und durchsucht. Anschließend verließ der Täter das Haus mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und einer Kreditkarte. Die Wohnungsmieter bemerkten die Veränderungen in der Wohnung, da sie zuvor jedoch Besuch hatten, schlossen sie einen Einbruch aus.

Erst bei der unberechtigten Benutzung der Kreditkarte am gestrigen Tag, 22.12.2019, erhielten die Eigentümer Kenntnis über den Diebstahl der Kreditkarte und stellten danach das gewaltsame Eindringen in ihre Wohnung und den Verlust des Schmuckes fest.

Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

