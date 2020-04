Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Holzschuppen, ein Diebstahl aus einem Pkw und eine Sachbeschädigung in Schortens

Schortens (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 27.04. 23:50 Uhr bis 28.04.2020, 06:30 Uhr, eine Zugangstür zu einem Holzschuppen in der Elisabeth-Seibert-Straße auf und entwendeten ein Pedelec der Marke Victoria. Offenbar wurde dieses Fahrrad nur kurzzeitig genutzt, da es im Nahbereich unversehrt wieder aufgefunden werden konnte. Außerdem gelangten Unbekannte in der Zeit vom 27.04., 18:00 Uhr bis 28.04.2020, 09:00 Uhr, auf bisher nicht geklärte Weise in den Innenraum eines im Brauerweg verschlossenen Pkw Toyota. Das Handschuhfach sowie die Mittelkonsole des Pkw Toyota wurden durchsucht und letztlich der Fahrzeugschein des betreffenden Pkw entwendet. In der Nacht zum Dienstag, 28.04.2020, wurde die doppeltverglaste Thermoscheibe eines Schaufensters in der Bahnhofstraße beschädigt, der entstandene Schaden wird auf 1000,- Euro beziffert. Zu allen drei Fällen nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 Hinweise entgegen.

