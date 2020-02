Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen/Bad Buchau - Berauschte Autofahrer

Zwei Autofahrer die unter dem Einfluss von Drogen unterwegs waren stoppte die Polizei am Dienstag und Mittwoch.

Ulm (ots)

Am Dienstag fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto gegen 19.30 Uhr in Riedlingen in der Neue Unlinger Straße. Bei der Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen fuhr. Ein Test bestätigte den Verdacht. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden die Polizisten ein Tütchen mit geringen Mengen Marihuana. Ähnlich erging es am Mittwoch in Bad Buchau einer 24-Jährigen. Die fuhr mit ihrem Mazda gegen 5.30 Uhr in der Hauptstraße. Nach einen Drogentest war auch für sie die Fahrt zu Ende. Beide Autofahrer mussten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihre Autos blieben stehen.

Die Polizei warnt: Wer mit Drogen fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

