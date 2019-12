Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Wesereschstraße, auf dem Abschnitt zwischen Henschelstraße und Schützenstraße, gleich mehrere Autos durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. An allen Fahrzeugen wurden die zum Gehweg gerichteten Außenspiegel umgeklappt und beschädigt. Zehn Fälle sind der Polizei bislang bekannt. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Die Polizei ist erreichbar unter der Rufnummer 0541 327-2115.

