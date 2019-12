Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Verkehrsunfallflucht

Rieste (ots)

Am frühen Samstagabend, zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Barlager Straße. Der Unfallort befindet sich zwischen dem Bahnübergang und der Straße Auf dem Fiening. Dort war zur Tatzeit ein blauer VW Polo auf dem Grünstreifen abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Polo und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet den oder die Verursacher/-in sich zu melden. Ebenso sind Zeugen, die Beobachtungen machen konnten, aufgerufen sich bei den Beamten in Bersenbrück unter der Rufnummer 05439 9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell