Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohnungsbrand in der Innenstadt

Osnabrück (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Samstag gegen 18:40 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Johannisstraße gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass die Dachgeschosswohnung eines Wohn- und Geschäftshauses brannte. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Brandobjekt und löschte die Flammen. Zur Brandzeit befanden sich keine Bewohner im Haus. Durch das Feuer entstand in der betroffenen Wohnung erheblicher Sachschaden, sie ist aktuell unbewohnbar. Für drei Katzen und eine Schildkröte kam jede Hilfe zu spät, die Tiere konnten nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Für die Zeit der Löscharbeiten war die Johannisstraße gesperrt, dies hatte Auswirkungen auf den Busverkehr.

