Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei Jugendliche im französischen Garten ausgeraubt

Celle (ots)

Am Samstag, gegen 15:15 Uhr, wurden drei Jugendliche (14,14 und 16 Jahre alt) im Celler Schlosspark von drei ebenfalls vermutlich jugendlichen unbekannten Tätern überfallen. Unter Androhung eines Messers wurde ihnen Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe entwendet. Die drei Jungen wurden im Schlosspark zwischen der Kita "Schlösschen" und dem Bieneninstitut von dem einen Täter zunächst aufgefordert ihr Geld herauszugeben. Dabei drohte der junge Mann den Jugendlichen, dass er ein Messer mitführe und dass er sie abstechen werde, wenn sie der Aufforderung nicht nachkommen würden. Zwei Täter griffen daraufhin in die Jackentaschen von zwei Opfern und entnahmen die darin befindlichen Geldbörsen. Aus diesen wurde das Bargeld entnommen. Die Geldbörsen wurden den Opfern zurückgegeben.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt.

Laut Aussagen der Opfer sind die Täter zwischen 14 und 16 Jahre alt. Alle trugen eine dunkle Kapuzenjacke und zwei Täter dazu eine Jeanshose. Der dritte Täter war mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-215 entgegen.

Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell