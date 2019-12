Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruchsdiebstahl

Bergen (ots)

In den Nachmittag-/Abendstunden des 30.11.2019 gelangte ein unbekannter Täter in der Straße Am Heisterkamp unter Ausnutzung der Bewohnerabwesenheit durch ein rückwärtiges Fenster in ein Wohnhaus. Mit den entwendeten Gegenständen beläuft sich der Gesamtschaden hier auf ca. 2000.-EUR

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell